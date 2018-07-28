3 kişiyi öldüren makasta tam kusurlu
Alkollüyken aşırı süratli kullandığı otomobille makas atarken kaza yapıp 3 arkadaşının ölümüne neden olmaktan tutuklanıp 3 ay sonra serbest bırakılan Yaman Albayraktaroğlu’nun 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Dava dosyasına giren bilirkişi raporuna göre Albayraktaroğlu tam ve asli kusurlu.
KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanıp Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede 25 Mart 2018’deki kazanın ardından Yaman Albayraktaroğlu’nun (26) aynı gün tutuklandığı, Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 22 Haziran’da tahliye edildiği belirtildi.
Fezlekede kaza şöyle anlatıldı: Ozan Börekçi’nin doğum günü kutlaması için Albayraktaroğlu’nun da aralarında bulunduğu arkadaş grubu Bakırköy’de buluştu. Grup kutlamada alkol aldıktan sonra gece yarısı Albayraktaroğlu’nun kullandığı 34 DB 8519 plakalı otomobile bindi. Ezgi Kolukısa ön koltuğa otururken, Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ve Çağlar Yılmaz arka koltuğa geçti. 0.91 promil alkollü Albayraktaroğlu, hava yağışlı olmasına rağmen Kolukısa’nın beyanına göre aracı hızlı kullandı. Sefaköy yokuşunu çıktıktan sonra hızını arttırdı.
Yaman Albayraktaroğlu
UYARILARI DİNLEMEDİ
Önündeki araçları makas atarak geçmeye başlayınca, korkuya kapılan arkadaşları ikaz etti. Uyarıya kulak asmayan Albayraktaroğlu, sağ sol yaparak araçları geçmeye devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil kendi etrafında dönmeye başladı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Börekçi, Saral ve Yılmaz öldü. Ön koltuktaki Kolukısa hayati tehlike ve 6 ağır kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda kazada Albayraktaroğlu’nun tam ve asli kusurlu olduğu, araçtaki yolcuların kusursuz oldukları kaydedildi. Albayraktaroğlu hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne bir kişinin nitelikli yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.
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