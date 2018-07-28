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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ceylan SEVER - İSTANBUL
28.07.2018 - 20:33, Son Güncelleme:

3 kişiyi öldüren makasta tam kusurlu

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
3 kişiyi öldüren makasta tam kusurlu

Alkollüyken aşırı süratli kullandığı otomobille makas atarken kaza yapıp 3 arkadaşının ölümüne neden olmaktan tutuklanıp 3 ay sonra serbest bırakılan Yaman Albayraktaroğlu’nun 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Dava dosyasına giren bilirkişi raporuna göre Albayraktaroğlu tam ve asli kusurlu.

KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanıp Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede 25 Mart 2018’deki kazanın ardından Yaman Albayraktaroğlu’nun (26) aynı gün tutuklandığı, Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 22 Haziran’da tahliye edildiği belirtildi.
Fezlekede kaza şöyle anlatıldı: Ozan Börekçi’nin doğum günü kutlaması için Albayraktaroğlu’nun da aralarında bulunduğu arkadaş grubu Bakırköy’de buluştu. Grup kutlamada alkol aldıktan sonra gece yarısı Albayraktaroğlu’nun kullandığı 34 DB 8519 plakalı otomobile bindi. Ezgi Kolukısa ön koltuğa otururken, Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ve Çağlar Yılmaz arka koltuğa geçti. 0.91 promil alkollü Albayraktaroğlu, hava yağışlı olmasına rağmen Kolukısa’nın beyanına göre aracı hızlı kullandı. Sefaköy yokuşunu çıktıktan sonra hızını arttırdı.

3 kişiyi öldüren makasta tam kusurlu

Yaman Albayraktaroğlu

UYARILARI DİNLEMEDİ

Önündeki araçları makas atarak geçmeye başlayınca, korkuya kapılan arkadaşları ikaz etti. Uyarıya kulak asmayan Albayraktaroğlu, sağ sol yaparak araçları geçmeye devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil kendi etrafında dönmeye başladı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Börekçi, Saral ve Yılmaz öldü. Ön koltuktaki Kolukısa hayati tehlike ve 6 ağır kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda kazada Albayraktaroğlu’nun tam ve asli kusurlu olduğu, araçtaki yolcuların kusursuz oldukları kaydedildi. Albayraktaroğlu hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne bir kişinin nitelikli yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

3 ölümlü makasa jet tahliye
3 ölümlü makasa jet tahliye
Ceylan Sever
Ceylan Sever
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