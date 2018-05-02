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    3. havalimanına taksi kaç TL yazar? Taksicilerden 'uzun mesafe’ çıkışı

    Hürriyet Haber
    02.05.2018 - 06:05 | Son Güncelleme:

    Kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 3. havalimanına yolcu götürecek taksiler oradan yolcu alamayacak. Şehir merkezinden onlarca kilometre gidip boş dönecek olan taksiciler isyanda.

    Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, 3. havalimanına yolcu götüren taksiciler tıpkı Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi oradan müşteri alamayacak. İşte uzun mesafe sorunu da burada başlayacak. Zira 3. havalimanı şehir merkezine çok uzak olduğundan yolcu götüren taksici onca kilometreyi boş dönmek zorunda kalacak. Taksiciler, ‘Çok büyük zarar ederiz, 3. havalimanına gitmeyiz’ diyorlar. Bakın o taksicilerden Ali A. ne diyor:

    “Şehirden yeni havalimanı için yolcu aldım diyelim. En az 40-50 km gideceğim. Fakat dönüşte oradan yolcu alamam. E-5 ve TEM’den döneceğim için yol boyunca müşteri almam da mümkün değil. Yani külliyen zarar. Bu durumda ben niye yolcu götüreyim? Tabii ki havalimanına yolcu almam.” Beyoğlu’nda taksi durağı olan S.K. da havalimanına yolcu götüren taksicilerin yolcu alamadığını ancak UBER’in yolcu aldığını, taksicilerin büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını söylüyor: “Geçen yıl İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na dilekçe vererek havalimanının tüm taksicilere açılmasını istemiştik. Fakat girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Düşünün ben vergisini veren bir taksici olarak havalimanına yolcu götürüyorum ancak boş dönmek zorunda kalıyorum. Fakat vergi vermeyen UBER oradan yolcu alabiliyor. Şimdi yeni havalimanında sorun daha da büyük olacak. Çünkü mesafe çok uzun. Taksici müşteri seçemez elbette ama boş dönmek istemeyen taksiciyle yolcular arasında sorunlar çıkacak. Bu adaletsizliğin çözülmesi gerekli.”

    3. HAVALİMANINA KAÇ TL YAZAR?

    İstanbul'un 4 güzergahından 3. havalimanına kaç kilometre gidileceğini ve taksimetrenin kaç TL yazacağını araştırdık, işte E-5 ve TEM seçenekleriyle sonuç... (Yeni havalimanı güzergahı şu an 3. köprü ve otoyoluna bağlı ve ücretli. Bu fiyatlara 5.5 TL'lik otoyol ücreti dahil değil)

                                         E-5                  TEM
    TAKSİM'den           39 km-102 TL-  50 km-129 TL
    SARIYER'den         43 km-112  TL-  37 km-97  TL
    BAKIRKÖY'den       45 km-117  TL-  47 km-122  TL
    B.ÇEKMECE'den    57 km-147  TL - 60 km-159 TL

    ‘BEDEL ÖDÜYORLAR, NORMAL’

    Taksicilerin bu şikâyetleri üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’yu aradım ve “Ne diyorsunuz?” diye sordum. Aksu, “Havalimanı taksicileri bedel ödeyerek orada çalışıyor, dışarıdan bir taksicinin yolcu alamaması normal” dedi.

    Etiketler: gündem
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