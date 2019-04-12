3 günlük milyoner

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 günlük milyoner
GeriGündem 3 günlük milyoner
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nursima ÖZONUR/ANKARA (DHA)
12.04.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

3 günlük milyoner

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 günlük milyoner

Ankara'da bir kamu kurumunda mühendis Mustafa Güneş (55), geçen 5 Nisan Cuma günü cüzi miktar parası bulunan banka hesabını kontrol ettiğinde 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruş olduğunu gördü. Hafta sonunu 'milyoner' olarak geçiren evli ve 3 çocuk babası Güneş, pazartesi günü bankaya gidip hatayı düzelttirdi. Mustafa Güneş, "Banka müdürü bunun çok istisnai bir sistem hatası olduğunu söyledi. 3 gün süren milyonerliğim, bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından sona erdi" dedi.

Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve kamu kurumunda mühendis olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Güneş, 5 Nisan Cuma günü, cüzi miktar parası bulunan banka hesabını internet bankacılığı sisteminden kontrol etti. Güneş, hesabında 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruş olduğunu görünce şaşkına döndü. Mustafa Güneş, bir hata yapıldığını ve bunun banka tarafından düzeltileceğini düşünerek bekledi.

Hafta sonunu 'milyoner' olarak geçiren Güneş, 8 Nisan Pazartesi sabahı kontrol ettiği hesabında herhangi bir değişiklik olmadığını görünce öğleye doğru bankaya gitti. Mustafa Güneş, banka müdürü ile görüşüp durumu anlattı.

SİSTEM HATASI

Yapılan incelemede bir sistem hatası sonucu Güneş'in hesabına paranın aktarıldığı belirlendi. Bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından hata düzeltildi ve Mustafa Güneş'in hesabındaki para geri alındı.

'TEDİRGİN OLDUM'

Başından geçen ilginç olayı anlatan Güneş, banka müdürünün kendisine bu durumun çok istisnai sistem hatası olduğunu ve bir nevi tarihe geçebilecek bir pozisyona ulaştığını söylediğini aktardı.

Mustafa Güneş, espri yaparak, milyonerliğinin kısa sürdüğünü dile getirip, "3 gün süren milyonerliğim, bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından sona erdi. 1 saat içinde milyoner olmaktan çıkıp memuriyet hayatıma geri döndüm. 3 günlüğüne milyoner oldum. Ama bu süre içinde birçok duyguyu yaşadım. Tedirgin oldum; çünkü art niyetliler bilse ve peşime düşseler diye bunun tedirginliğini yaşadım" dedi.

'HÂLÂ GÜLÜYORUM'

İnternet bankacılığı sisteminde 'geçmiş işlemler' bölümünde hesabına yatırılan paranın hâlâ göründüğünü anlatan Güneş, "Hesabımda 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruş rakamı, 'geçmiş işlemler' bölümünde hâlâ görünüyor. Geçmiş işlemlere baktığım zaman hâlâ gülüyorum" diye konuştu.

'BEN BİR ZAMANLAR MİLYONERDİM, DİYEBİLİRİM'

Kendisinin olmayan parayı çekmeyi hiç düşünmediğini vurgulayan Mustafa Güneş, şunları söyledi:
"Kendimin olmayan bir paraya nasıl dokunabilirim? Doğru olanı yaptım ve hatayı düzelttirdim. Her vatandaşın yapması gerekeni yaptım. Çocuklarım bir bankanın böyle bir hata yapabilmiş olmasına çok şaşırdı. Arkadaşlarım ise hesabımdaki parayı görünce gözlerine inanamadılar. Yıllar sonra 'ben bir zamanlar milyonerdim' diyebilirim artık. 10 yıllık bir konut kredim var. Ayda 2 bin liraya yakın taksit ödüyorum. Arkadaşlarım 'ev kredini ödeseydin de öyle gitseydin bankaya' diyerek espri yapıyorlar. Bir hatadır. Çok değişik bir durum olduğu izah edildi."

3 günlük milyoner

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YSK Denizli Honaz'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi

YSK'dan Bağlar kararı

Kerem Göğüş ile annesine hapis cezası kararı

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda polis hakkında gözaltı kararı...