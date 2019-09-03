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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.09.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

3 günde 250 kişi hastanelik oldu! Belediye Başkanı'ndan 'içme suyu' uyarısı

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 3 günde yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Belediye Başkanı İhsan Talay, "Son zamanlarda ilçemizde 'gastroenterit' diye tabir edilen mikrobun artmasından kaynaklı yaşanan vakalara karşı şebeke suyu depolarımızda yaptığımız süper klorlamayla sorunun büyümemesi için bütün önlemleri aldık.Klorlamanın etkisi geçene kadar suyu içmezlerse iyi olur. Kaynatarak kullanılmasında hiçbir sorun yoktur" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Pınarhisar Belediyesi ekiplerince, Pınarhisar Belediyesi Arıtma Tesisi'nden ve tesise su sağlayan derelerden numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde zehirlenme şüphesiyle hastaneye müracaat edenlerin sayısının artması nedeniyle çalışma başlatıldığını söyledi.

Çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüklerini ifade eden Talay, 7 Ağustos'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı laboratuvarda 4 farklı noktadan numune alınarak ölçüm yapıldığını dile getirdi.

Talay, şöyle konuştu:
"Ölçümlerde koliform oranı sıfır çıktı. Bundan dolayı sularımızın içilebilmesi noktasında hiçbir sorun yok. Düzenli ve periyodik olarak gerek kaynağımızda gerekse depolarımızda klorlama yapıyoruz. Son zamanlarda ilçemizde 'gastroenterit' diye tabir edilen mikrobun artmasından kaynaklı yaşanan vakalara karşı şebeke suyu depolarımızda yaptığımız süper klorlamayla sorunun büyümemesi için bütün önlemleri aldık."

İlçedeki sularda çok ciddi bir sorun bulunmadığını belirten Talay, "Herhangi bir sorun olmasına binaen yaptığımız süper klorlamadan kaynaklı sadece az bir koku mevcuttur. Hastaneye müracaat eden vaka sayısında ciddi anlamda bir azalma oldu. Endişelenecek bir şey yoktur. Vatandaşlarımızın gönlü huzurlu olabilir. Klorlamanın etkisi geçene kadar suyu içmezlerse iyi olur. Kaynatarak kullanılmasında hiçbir sorun yoktur." ifadesini kullandı.

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