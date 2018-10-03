3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı... İşte kazandıran numaralar
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı vatandaşlara zengin olma hayali kurduran Sayısal Loto bu hafta kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, Sayısal Loto sonuçlarında kazandıran numaralar.
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belirlendi. İşte, Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan şanslı numaraları şöyle;
2, 5, 12, 14, 22, 38
Sayısal Loto'nun bir önceki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 460 bin 62 lira 48 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 153'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 144 kişi 4 bin 822 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 736 kişi 67 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 138 bin 411 kişi 10 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 690 bin 324 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 727 bin 849 lira 67 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 964 bin 275 lira 18 kuruş kamuya aktarılacak.
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SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;
3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,
5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,
6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir. İkramiye kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi gerçekleştirilmez.
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