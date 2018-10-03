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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.10.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı... İşte kazandıran numaralar

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3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı... İşte kazandıran numaralar

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı vatandaşlara zengin olma hayali kurduran Sayısal Loto bu hafta kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, Sayısal Loto sonuçlarında kazandıran numaralar.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belirlendi. İşte, Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan şanslı numaraları şöyle;

2, 5, 12, 14, 22, 38

3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı... İşte kazandıran numaralar

Sayısal Loto'nun bir önceki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 460 bin 62 lira 48 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 153'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 144 kişi 4 bin 822 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 736 kişi 67 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 138 bin 411 kişi 10 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 690 bin 324 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 727 bin 849 lira 67 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 964 bin 275 lira 18 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir. İkramiye  kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

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