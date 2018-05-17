3 büyük hastaneyi birbirine bağlayan hat

Başakşehir Belediyesi ve İETT Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde ilçede son 4 ayda yeni otobüs hatları hizmete açıldı, mevcut hatlara ise ek otobüs seferleri konuldu. İETT tarafından Ocak ayından itibaren yapılan araç takviyeleriyle Başakşehir’de konan 373 ek seferle birlikte ilçedeki günlük sefer sayısı 1938’e çıkarıldı.

BİRBİRİNE BAĞLANDI

MK31 numaralı hattın güzergahı da Başakşehir Kız İmam Hatip Lisesi’nen geçecek şekilde Başakşehir Devlet Hastanesi’ne kadar uzatıldı. Mart ayında yapılan bu değişiklikle birlikte Başakşehir Devlet Hastanesi ile Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi arasında kesintisiz ulaşım sağlandı. MK31 numaralı hatta ilk etapta 6 olan günlük sefer sayısı da aşamalı olarak 38’e çıkarılarak, Başakşehirlilerin 3 büyük hastaneye kesintisiz şekilde ulaşmasında büyük kolaylık sağlandı. Aynı hat ile, Küçükçekmecelilerin de Başakşehir Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlanmış oldu.

BAŞAKŞEHİR VE BAHÇEŞEHİR'DEN AVCILAR METROBÜSE DOĞRUDAN ULAŞIM

Küçükçekmece’den sonra Başakşehir’in diğer komşu ilçeleri Esenyurt ve Avcılar ile de ulaşımı sağlandı. Başakşehir ve Bahçeşehir arasındaki 146BA numaralı hat, Başakşehir - Güvercintepe - Bahçeşehir - Esenyurt - Avcılar güzergahına uzatıldı. 146BA ile aynı zamanda Esenyurt üzerinden Avcılar’da Metrobüs’e de entegrasyon sağlandı.

İlçe halkının ulaşımını kolaylaştırmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Amacımız, Başakşehir'in daha yaşanır bir ilçe haline gelmesi ve Başakşehirlilerin daha da mutlu olması. Ulaşım konusunda İETT yetkilileri ile zaman zaman bir araya geliyoruz ve vatandaşlarımızın taleplerini iletiyoruz. Özellikle 2018 yılının başından itibaren açılan yeni otobüs hatları ve konulan ek seferler, ulaşım noktasında ilçemize büyük katkı sağladı. Başakşehirli hemşehrilerim adına İETT yetkililerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.