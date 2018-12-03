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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
03.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

3 bin orman yangınının nedeni ihmal ve dikkatsizlik

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3 bin orman yangınının nedeni ihmal ve dikkatsizlik

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2015’ten bu yana çıkan 9 bin 748 orman yangınında 29 bin 642 hektar ormanlık alanın yandığını açıkladı.

CHP’li Özgür Özel’in özellikle yaz aylarında çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, 2015’te 2 bin 150, 2016’da 3 bin 188, 2017’de 2 bin 411 ve 2018’in ilk 10 ayında 1999 orman yangını çıktığını belirtti. 4 bin 871 orman yangınının nedeni belirlenemezken, 3 bin 129 orman yangını ihmal, dikkatsizlik ve kaza, 1214 orman yangını da yıldırım düşmesi nedeniyle çıktı. 534 orman yangını ise kasten çıkarıldı. Kasten çıkarılan yangınlarda 1206 hektar ormanlık alan zarar gördü. Pakdemirli şunları kaydetti: “Orman yangınlarıyla mücadelede 114 şehit verilmiştir. Orman yangınlarıyla mücadelede 2018 yılı içerisinde 1052 yangın söndürme arazözü, 281 su ikmal aracı, 587 ilk müdahale aracı, 187 dozer, 191 greyder olmak üzere diğer iş makineleri ile birlikte toplam 2 bin 402 kara aracı görev yapmıştır. Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 6 adet keşif ve idari helikopter bulunmaktadır.”

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