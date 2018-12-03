3 bin orman yangınının nedeni ihmal ve dikkatsizlik
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2015’ten bu yana çıkan 9 bin 748 orman yangınında 29 bin 642 hektar ormanlık alanın yandığını açıkladı.
CHP’li Özgür Özel’in özellikle yaz aylarında çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, 2015’te 2 bin 150, 2016’da 3 bin 188, 2017’de 2 bin 411 ve 2018’in ilk 10 ayında 1999 orman yangını çıktığını belirtti. 4 bin 871 orman yangınının nedeni belirlenemezken, 3 bin 129 orman yangını ihmal, dikkatsizlik ve kaza, 1214 orman yangını da yıldırım düşmesi nedeniyle çıktı. 534 orman yangını ise kasten çıkarıldı. Kasten çıkarılan yangınlarda 1206 hektar ormanlık alan zarar gördü. Pakdemirli şunları kaydetti: “Orman yangınlarıyla mücadelede 114 şehit verilmiştir. Orman yangınlarıyla mücadelede 2018 yılı içerisinde 1052 yangın söndürme arazözü, 281 su ikmal aracı, 587 ilk müdahale aracı, 187 dozer, 191 greyder olmak üzere diğer iş makineleri ile birlikte toplam 2 bin 402 kara aracı görev yapmıştır. Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 6 adet keşif ve idari helikopter bulunmaktadır.”
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