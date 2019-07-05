3 ay süren takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 ay süren takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti
GeriGündem 3 ay süren takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
05.07.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

3 ay süren takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir'in Konak ilçesinde jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i Suriye uyruklu 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenleri deniz yoluyla Avrupa ülkelerine götürmek için pazarlık yaptıkları tespit edilen şebeke üyelerini takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Basmane semtinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1'i Suriye uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda düzensiz göçmenlerle irtibat için kullanıldığı değerlendirilen 8 telefon ve sim kartı ve çok sayıda telefon numarası yazılı not defteri ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Menderes Adliyesine sevk edildi.

3 ay süren takibin ardından yakalandılar Lüks yaşantıları dikkat çekti

Zanlılardan aralarında şebekenin elebaşı olduğu tespit edilen H.A. ile M.K. ve Suriye vatandaşı A.H'nin de olduğu 5'i "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan, geçen ay göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının da gözaltına alınan 8 kişiyle hareket ettikleri belirtildi.

3 ay süren takibin ardından yakalandılar Lüks yaşantıları dikkat çekti

LÜKS İÇİNDE YAŞIYORLAR

Düzensiz göçmenleri deniz yoluyla yasa dışı olarak Yunanistan'a kaçırma karşılığında anlaşan şebeke üyelerinin lüks yaşamları ile dikkati çektiği belirtildi.

Tutuklanan şebeke elebaşı H.A'nın Basmane bölgesindeki göçmen kaçakçılığı organizasyonunun ana kasalarından olduğu, operasyonla ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kişileri istismar ederek "umut tacirliği" yapan insan kaçakçılarına büyük darbe vurulduğu belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Bunu başaramamış olsaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum'
Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu
Acı veda... Ölüm ilanı herkesi duygulandırdı
Reyhanlı'da patlama: Valilikten açıklama geldi! Kimlikleri tespit edildi