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    3 arkadaş gece evlerine döndü, ikisi sabah ölü bulundu

    Esra AKSU/DHA-AA
    14.04.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    SİNOP’un Boyabat ilçesinde, bu sabah farklı mahallelerde oturan iki genç evlerindeki yataklarında ölü bulundu.

    Karacaören Mahallesi'nde oturan Gökhan Öztürk (25) ile Yıldız Mahallesi'nde oturan İbrahim Çetinkaya (23) dün sabah uyanmayınca aileleri odalarına girdi. Çocuklarının hareketsiz bir halde yattığını fark eden aileler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede her iki gencin de öldüğü tespit edildi. İki gencin cesetleri, otopsi amacıyla morga kaldırıldı.

    Ölen gençlerin arkadaş oldukları ve gece buluştukları ileri sürüldü. İddiaya göre Öztürk, Çetinkaya ve Y.G. gece buluştular, ilerleyen saatlerde ayrılarak farklı mahallelerdeki evlerine gittiler. Polisin ifadesine başvurduğu Y.G.’nin olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söylediği ve ölen iki gencin eşyalarının arasında sentetik uyuşturucu bulunduğu ileri sürüldü.

    3 arkadaş gece evlerine döndü, ikisi sabah ölü bulundu

    Etiketler: Sinop , NoMobil , Boyabat , gündem
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