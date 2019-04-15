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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun) (DHA)
15.04.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22. 30 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan Nail Yavuz (42) idaresindeki 28 AAL 909 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek İdris Memiş (26) idaresindeki 55 AAS 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle 28 AAL 909 plakalı kamyonetin yerinden fırlayan motoru da Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Yıldırım (42) idaresindeki 55 AFR 01 plakalı cipe çarptı.

Kazada, sürücüler Nail Yavuz, İdris Memiş ve Mehmet Yıldırım ile araçlarda bulunan Arif Memiş (32), Arif Memiş (22) ve Emrullah Memiş (18) yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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