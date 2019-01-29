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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

3.6 kilo altın savunması: Suudi Arabistan'daki kiramı ödeyecektim

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
3.6 kilo altın savunması: Suudi Arabistan'daki kiramı ödeyecektim

Kayseri’de yurtdışına çıkmak üzere geldiği havalimanında gözaltına alınan ve valizinde 3.6 kilo altın bulunan Boydak Holding’in eski yöneticilerinden Sami Boydak’ın ifadesi ortaya çıktı. Sami Boydak, sattığı Maserati ve Porsche otomobillerin parasıyla altın aldığını, bu altınları da Arabistan’daki kira masraflarını karşılamak ve fakirlere zekât vermek üzere yanında götürdüğünü iddia etti.

KAYSERİ’de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’ya mali destek vermekle suçlanan Sami Boydak, diğer bazı aile üyeleriyle birlikte 19 Şubat 2018’de tutuklandı. Soruşturma sonunda ‘örgüte üye olmak ve yardım etmek’ suçlarından dava açıldı. Boydak, 25 Mayıs’ta yapılan duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Temmuz’da karara bağlanan davada ‘silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek’ suçlarından, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Sami Boydak’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sami Boydak ifadesinde ‘kandırıldığını’ belirterek şunları söylemişti: “Soyadım Boydak olduğu için bana yanaştıklarını 17/25 Aralık sürecinden sonra anladım. 17/25 Aralık’tan sonra yapılan kumpasları vatandaş olarak algılayamadım. Daha sonra sarmaşık gibi bütün kurumları sardıklarını gördüm ve uzaklaştım. Kandırıldım, pişmanım. Bu yapıya bilmeden ve istemeden yaptığım yardımlar için pişmanım. Herkes gibi beni de kullanmıştır.”
Sami Boydak, 19 Ocak 2019 tarihinde Kayseri Erkilet Havalimanı’nda yanında eşi ve kızıyla Suudi Arabistan’a giderken gözaltına alındı. Yanında ise 3.6 kilogram altın vardı.

‘ZEKÂT VERMEK İÇİN GÖTÜRÜYORUM’

Eşiyle birlikte Suudi Arabistan’da oturma izinleri bulunduğunu da belirten Boydak ifadesinde, “Kiraladığımız dört katlı villa evimiz var. Bu evi yaklaşık 2.5 yıl önce kiralamıştım ve bu kira devam ediyor. İkamet sürem 20 gün sonra dolacağından hem ikamet yenileme hem kira bedeli olarak ayrıca bir miktarını ise yardıma muhtaç kimselere zekat olarak vermek için götürüyorum. Altın Suudi Arabistan’da daha kıymetli olduğu için orada bozduracaktım. Altınlar tamamen kendi tasarruflarım” dedi.

Sami Boydak, mahkûm olduğu davadaki ifadesinde de, 2014 yılında çocukları için verdikleri mevlitten gelen altınları kızına yatırım amaçlı olarak eşinden Bank Asya’ya yatırmasını istediğini öne sürmüştü. Boydak o ifadesinde, “17/25 Aralık’tan sonra yaşanan olayları idrak ettikten sonra altın hesabını sıfırladık. Kızım Ayşe’nin birinci yaş gününde, onun adına 65 bin lira, kendi adıma da 100 bin lira para yatırdım. Bu yatırımları Bank Asya’ya herhangi bir talimatla yatırmadım” demişti.

FETÖ davasından aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası dosyası istinaf mahkemesinde olan Boydak, ifadesi alındıktan sonra yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

LÜKS OTOMOBİLLERİ SATMIŞ

3.6 kilo altın savunması: Suudi Arabistandaki kiramı ödeyecektim

- Sami Boydak, yanında bulunan altınla ilgili ifadesinde şunları söyledi: “Eşim ve kızım ile Suudi Arabistan’a gitmek için saat 15.00 sıralarında Kayseri Havalimanı’na gittik. Burada uçağa binmek için geçiş yaptığımız esnada x-Ray cihazından geçerken, güvenlik görevlileri çantamdaki altınları fark ettiler ve gümrük görevlilerine bilgi verdiler. Üzerimde bulunan söz konusu altınları kendi tasarruflarımla yaklaşık 5-6 yıldır biriktiriyordum. Bunların bir kısmını kendime ait Maserati aracımı ve eşime ait Porsche aracı sattığımda, kızımın doğumu ve yaş gününde gelen altınlar ile birlikte işyerime ait kazancımdan elde ettiğim tasarruflarımı altın olarak değerlendirdim.”

3.6 kilo altın savunması: Suudi Arabistandaki kiramı ödeyecektim

BANK ASYA CEZASI

- FETÖ’ye yardım için Bank Asya’ya para yatırdığı suçlaması kapsamında Sami Boydak’la birlikte 5 kişi daha yargılandı. 12 Temmuz’da karara bağlanan davada ‘silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek’ suçlarından tutuksuz yargılanan Yusuf Boydak’a 7 yıl 6 ay, İbrahim Boydak’a 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ayşe Sema Boydak, Merve Boydak ve Mehmet Emin Boydak ise beraat etti.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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