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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

29 Ekim'de (Yarın) İETT otobüsleri ve metrolar ücretsiz mi?

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29 Ekim'de (Yarın) İETT otobüsleri ve metrolar ücretsiz mi?

29 Ekim Çarşamba günü metrolar, İETT bünyesine bağlı otobüsler ücretsiz mi sorusu, salı günü dışarı çıkmak isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, İETT otobüsleri ve metrolar ücretsiz mi olacak? İşte, 29 Ekim Salı günü İETT otobüsleri ve metrolar ücretsiz mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar için İBB'den yapılan açıklamanın detayları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İETT otobüsleri ve metrolar ücretsiz mi sorusu, bugün dışarı çıkacak olan pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İETT otobüsleri ve metrolar ücretsiz mi olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

YARIN (29 EKİM SALI) İETT OTOBÜSLERİ VE METROLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesine yönelik uygulamaya devam ediyor.

Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Toplu Taşıma Araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.

Dini bayramların ardından Milli Bayramlarda da ücretsiz seyahat eden Başkentliler, 29 Ekim Salı günü Raylı sistemler (ANKARAY, Metro ve Teleferik) ile EGO otobüslerinden 06.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabilecek.  

İZMİR'DE ULAŞIM 1 KURUŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımada ulaşım ücretlerinin 1 kuruş olmasını kararlaştırdı.
 
Türkiye, 29 Ekim 2019 Salı günü, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yıldönümünü kutlayacak. Ulusal bayramda İzmir içinde yolcu taşıma ücretleri de toplu taşıma araçlarında 1 kuruşa indirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleştirilen ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumunda alınan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentte toplu taşıma en düşük değer olan 1 kuruş olacak.
 
4736 sayılı yasa uyarınca, yerel yönetimlerin; öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü ve kanunda belirtilen kurum ve kuruluşların çalışanları dışındaki kişilere indirimli ya da ücretsiz tarife uygulama yetkisi yok. Bu yüzden de ücretler en düşük tutar olan 1 kuruşa indirilebiliyor. Aynı yasanın birinci maddesinin altıncı fıkrasında Cumhurbaşkanı’nın birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkili olduğu da belirtiliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla toplu taşımada ulaşım ücretsiz olabiliyor.

ANTALYA'DA DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Antalya’nın 5 merkez ilçesinde belediyeye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünün coşkuyla kutlanması, Antalyalıların da bu coşkuya ortak olabilmesi amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının Antalyalıları ücretsiz taşıması kararı aldı. 29 Ekim Salı günü boyu belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve Nostalji Tramvayı gün boyu ücretsiz yolcu taşıyacak. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek kutlamalar kapsamında Volkan Konak konserini izlemeye giden vatandaşlar da ücretsiz ulaşım imkanından yararlanarak, evlerine dönebilecek.

DENİZLİ'DE 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıl dönümünde, belediye otobüslerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunacak. Buna göre 29 Ekim Salı günü, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlama ve programlarına daha kolay ve rahat ulaşımının sağlanması için belediye otobüslerinden ücret alınmayacak.

VAN'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Van Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belediye otobüsleri ücretsiz olacak.
Van’da cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılında, kutlama ve etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla büyükşehir belediyesine ait otobüsler, alınan meclis kararı ile 29 Ekim’de vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

ADIYAMAN'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm ulusun bayramını kutladı.

Mesajında, Osmanlı Devleti’nin mirası olarak 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyet ile yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı altında yaşayan tüm ulusun bayramını kutlayan Başkan Kılınç, güçlü ve bağımsız bir Türkiye için bugün bile sürdürülen mücadelelerin geleceğe ışık tutacağını dile getirdi. Başkan Kılınç, “Kurtuluş Savaşında, kadınıyla erkeğiyle 7’den 70’e tüm milletin yazdığı destanı taçlandıran cumhuriyetin ilanının 96. yılına erişmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyetimizin kurucusu, kurtuluş savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılınç ayrıca, Adıyaman Belediyesi bünyesinde şehir içi ulaşımında hizmet veren belediye otobüslerinin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Salı günü ücretsiz hizmet vereceğini de belirtti.

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