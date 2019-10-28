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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri29 Ekim Salı günü hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı (aile hekimliği) açık mı?
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28.10.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

29 Ekim Salı günü hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı (aile hekimliği) açık mı?

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29 Ekim Salı günü hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı (aile hekimliği) açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları devam ederken, 29 Ekim Salı günü hastane eczane ve sağlık ocaklarının (aile hekimliği) çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Sağlık sorunları nedeniyle hastane ve sağlık ocaklarına başvuracak olan vatandaşlar, 29 Ekim tatilinde bu kurumların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, 29 Ekim Salı günü hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı (aile hekimliği) açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla, ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar resmi izinli sayılacak. Dolayısıyla eczanelerden ilaç alacak ve hastanelere sağlık sorunları nedeniyle başvuracak olan vatandaşlar, 29 Ekim'de hastane, aile hekimliği ve eczanelerin tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, yarın hastaneler açık mı? Eczaneler 29 Ekim'de çalışacak mı? İşte, konuyla ilgili merak edilen detaylar.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayıyla, eczaneler hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. İstanbul'da bulunduğunuz bölgede 29 Ekim'de hangi eczanenin nöbetçi olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

29 EKİM İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki poliklinikler 29 Ekim Salı günü kapalı olacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir.

Dolayısıyla, 29 Ekim Salı günü devlet hastanelerinde acil servisler hizmet verecek.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİĞİ) 29 EKİM'DE ÇALIŞACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla sağlık ocakları kapalı olacak. 30 Ekim'den itibaren aile hekimliği normal mesai saatlerinde hizmet verecek.

 

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