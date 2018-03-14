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    Haberler >Gündem>28 Şubat’taki irtica uyarısının doğruluğu 15 Temmuz’da belgelenmiştir

    28 Şubat’taki irtica uyarısının doğruluğu 15 Temmuz’da belgelenmiştir

    ANKARA
    14.03.2018 - 01:33 | Son Güncelleme:

    28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebren düşürmeye, devirmeye iştirak” suçundan yargılandığı davada savunma yapan dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, davanın FETÖ kumpası olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

    “Bugüne kadar yapılan duruşmalarda kuşku götürmez bir gerçek olarak anlaşılmıştır ki, 28 Şubat kesinlikle bir darbe değildir. Batı Çalışma Grubu (BÇG) kesinlikle yasadışı faaliyet gösteren bir cunta kuruluşu değildir. TSK’nın o dönemde bir darbe niyeti olmamıştır. 28 Şubat dönemi ile suçlanmakta olan bizlerin, yani TSK’nın 21 yıl önce irtica tehdidi konusunda, devletin yönetiminin aldığı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarına dayalı, yaklaşımının ne kadar haklı ve doğru olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın doğruluğu, son olarak yaşanan 15 Temmuz olaylarında da belgelenmiştir. Davamız kesinlikle, darbe davası değildir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , 28 Şubat , Çevik Bir , gündem
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