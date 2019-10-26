28 Ekim Pazartesi günü tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü mesai olacak?
28 Ekim pazartesi günü tatil mi sorusu 29 Ekim öncesinde internette en çok aranan konular arasında geliyor. Ülkemizin en önemli bayramlarından biri olan 29 Ekim Bayramı'nda bir çok kurumun tatil olması nedeniyle 28 Ekim pazartesi günün tatil olup olmadığı merak ediliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yıl dönümünün hafta içine denk gelmesi nedeniyle vatandaşları tatil heyecanı sardı. Yurt içi veya dışında kısa bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden “29 Ekim tatili ne zaman başlar? 28 Ekim yarım gün tatil mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim tatil programını merak edenler için detaylı bilgi
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yarım gün resmi tatil sayılacak. Öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, 29 Ekim 2019 Salı gününe kadar devam edecek. 28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.
İdari izin verilmemesi halinde 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün izin alan kamu çalışanları, dilerlerse tatillerini 4 güne çıkarabilecek.
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