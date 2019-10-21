28 Ekim okullar ve kamu kurumları yarım gün mü? 29 Ekim tatili kaç gün olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil bilgilerini araştıran binlerce vatandaş, internet üzerinden konuyla ilgili detayları sorguluyor. Peki, 28 Ekim tarihinde kamu kurumları ve okullar yarım gün mü olacak? İşte, 29 Ekim tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş için detaylı bilgiler
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla 29 Ekim Salı günü resmi tatil olacak. Bugünün öncesinde ise 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün olarak geçecek. 26-27 Ekim tarihleri ise hafta sonu tatili olması dolayısıyla 4 günlük tatili gündeme getirecek. Peki, 28 Ekim günü okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı? İşte, memurların idari tatil ve öğrencilerin resmi tatil beklediği o gün hakkında bazı bilgiler
29 EKİM RESMİ TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün olacak.
28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.
Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.
29 EKİM'DE İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA KUTLAMALAR GERÇEKLEŞECEK
İstanbul'un dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı programı düzenlenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de belediyenin Saraçhane'deki binasının önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler, akşam Sultanahmet Meydanı'nda devam edecek. Meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Eşlik Müzisyenleri, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası konser verecek ve çeşitli tiyatro gösterileri sahnelenecek.
29 Ekim'de kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak. DJ performansıyla başlayacak program, gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek.
Sarayburnu açıklarında yapılacak havai fişek gösterisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verecek.
Şemsi Paşa Meydanı ve Harem tarafına kurulacak 6 küçük sahnede gece boyunca Türk sanat müziği, Türk halk Müziği, Türk pop müziği konserleri verilecek.
Ayrıca 80 gökyüzü tarayıcısıyla Üsküdar, Fındıklı ve Sarayburnu sahilinde ışıklı gösteri yapılacak.
Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı'nda Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa'da İlhan Şeşen, Güngören-Haznedar'da Resul Dindar, Çatalca'da Cem Belevi, Eyüpsultan'da Fatih Erkoç sahneye çıkacak.
Ana caddeler ve konser alanları süslenecek
Bayram kutlamaları öncesinde kentin ana caddeleri ve konser alanları, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve büyükşehir flamasından oluşan setlerle süslenecek.
Sultanahmet, Üsküdar sahili, Tuzla, Ümraniye Meydanı, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Güngören, Haznedar, Çatalca ve Eyüp'teki konser alanları kutlamalar için hazır hale getirilecek.
İstiklal Caddesi, Şemsi Paşa Meydanı, Harem, Barbaros Bulvarı, Sultanahmet Meydanı, Vali Konağı Caddesi, Bağdat Caddesi, Saraçhane, Nispetiye Caddesi'nde kutlamalar için platform kurulacak.
Üst geçitler, elektrik direkleri, toplu ulaşım araçlarındaki ekranların aralarında bulunduğu açık hava mecraları kutlamalara uygun şekilde biçimlendirilecek.
29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ
Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında yapılan oylamada, toplu ulaşım araçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilmesine oy birliğiyle karar verdi.
Buna göre, vatandaşlar, kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT ve Özel Halk ve Otobüs A.Ş'nin (HAVAİST'in araçları hariç) Metrobüs, nostaljik tramvay, metro, hafif metro, füniküler, Şehir Hatları A.Ş'ye ait araçlarla ücretsiz seyahat edebilecek.
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