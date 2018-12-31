2793 sanal ama gerçek suç
İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2018 yılında 2 bin 793 sosyal medya kullanıcısına yasal işlem yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“İnternet ve sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan 750 şahıs, Atatürk’ün manevi hatırası ve devlet büyüklerine hakaret eden 236 şahıs, FETÖ/PDY propagandası yapan 507 şahıs, halkı provoke eden, kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlarda bulunan 459 şahıs, Afrin operasyonu ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yapan 203 şahıs, kaçakçılık suçları ile ilgili 81 şahıs, Adnan Oktar suç örgütü propagandası yapan 89 şahıs, ‘yasadışı silah satış ve ticareti’ suçundan 16 şahıs, ‘çocuk istismarı’ suçundan 7 şahıs, ‘intihar ve intihar teşebbüsü’ konusu ile ilgili 5 şahıs, diğer suç konularından 440 şahıs olmak üzere toplam 2 bin 793 sosyal medya kullanıcısına yasal işlem yapıldı.”
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