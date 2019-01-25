26. yıl
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, bombalı suikast sonucu öldürülüşünün 26’ncı yılında, suikasta uğradığı evinin önünde anıldı.
Anma törenine Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP’li milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’nun katillerinin halen bulunamamış olmasını eleştirerek, şunları söyledi:
MİT TEPKİSİ
“26 yıl geçti, katiller, ellerini kollarını sallayarak geziyor. Demokrasisi gelişmiş bir ülkede kalemini eğmeyen, dik tutan, onurlu, korkuya, baskıya boyun eğmeyen Uğur Mumcu ve onun gibi pek çok düşünür katledildi ve bu katillerin bulunması gerekirdi, ama bu yapılmadı. Siyasal iktidarlar görevlerini yerine getirmediler. Üzgünüz. Bir ülkenin tepe konumundaki yöneticisi, ‘Biz belediye başkan adaylarını belirlerken Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan, Emniyetin İstihbaratı’ndan bilgi alıyoruz’ diyor. Eğer siz bu devleti adaletle yönetecekseniz o istihbarat örgütlerini katillerin yakalanması için seferber etmeniz gerekirdi. Bir siyasal partinin, belediye başkan adaylarının şu veya bu şekilde sorgulanması, devletin önemli kurumlarının görevi midir?
Uğur Mumcu, bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir basın mensubu. Kalemini dik tutan, onurlu tutan, ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden, haksızlığa direnen bir kişi ve siz onun katillerini bulmuyorsunuz. Ama devletin istihbarat örgütlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz. Bugün İsmail Cem’in, Gaffar Okkan’ın da ölüm yıldönümleri. Onları da saygıyla rahmetle anıyoruz. Hablemitoğlu’nun hâlâ katilleri bulunmadı. Bizlerin telefonları saat saat izlenirken onların katilleri neden geziyorlar?”
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