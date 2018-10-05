26 kadın kurtarıldı, 21 kişi yakalandı... Uluslararası çeteye darbe
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yurtdışından iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınlara tehditle fuhuş yaptıran çeteyi çökertti. 21 çete üyesi yakalanırken yabancı uyruklu 26 kadın kurtarıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri uluslar arası fuhuş çetesinin yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle İstanbul’a getirdiklerini, getirdikten sonra da evlere kapatarak pasaportlarına el koyup tehditle fuhuş yaptırdıkları yönünde bilgi aldı.
Ekipler 5.5 ay çete ile ilgili teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmada çetenin kadınlara fuhuş yaptırdığı adresler ve çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ekipler sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. Çeteyi yöneten ve organizasyon içinde yer alan çete üyesi 21 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde zorla tutularak fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 26 kadın kurtarıldı. Kadınlar fuhuş yapmak istemedikleri zaman çete üyeleri tarafından dövüldüklerini söylerken, gözaltına alınan 21 kişi Emniyette sorguya alındı.
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