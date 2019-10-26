26 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı
Haftanın iki günü düzenlenen Sayısal Loto'nun, 26 Ekim 2019 tarihli çekilişleri noter huzurunda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde, ikramiye kazandıran şanslı numaralar saat 21:15'ten sonra açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 1265. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'da bekleyiş sona erdi. Sayısal Loto'nun çarşamba günkü çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 282 bin 530 lira devretmişti. Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde, yine bazı vatandaşların yüzü güldü. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
26 EKİM SAYISAL LOTO'DA HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?
MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 1265'inci hafta çekilişleri saat 21:15'te gerçekleşti. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde şu numaralar çıktı;
4-6-21-29-30-47
Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 271 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 813 kişi 95 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 130 bin 619 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
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SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1264'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 282 bin 530 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 5 bin 576'şar lira, 4 bilen 4 bin 414 kişi 88'er lira ve 3 bilen 83 bin 453 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Sayısal Loto'da haftanın birinci çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce tamamlandı. 1264'üncü hafta heyecanının yaşandığı 23 Ekim tarihli Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
7-17-28-30-36-41
SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ HAKKINDA MPİ'DEN AÇIKLAMA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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