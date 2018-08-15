Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapacağını duyurdu. Lise mezunu adaylar başvularını Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden yapabilecekler. Peki, 2500 polis alımı başvuruları nasıl yapılacak? Lise mezunu polis alımı başvuru şartları neler?

Alımlara ilişkin ön başvurular, Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden yapılacak.



Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacak.)"



Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.



Eğitim sonunda başarılı olanlar, polis memuru olarak göreve başlayacak.



Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

ÖN BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 13-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır.

E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz Türk Lirası), 13 Ağustos 2018 günü saat 09:00’dan 26 Ağustos 2018 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?