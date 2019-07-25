25 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 25 Temmuz Perşembe günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 25 Temmuz Perşembe gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 25 Temmuz tarihli son depremler listesi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:38:34 38.0382 26.2608 5.0 -.- 2.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
05:58:09 40.6445 30.5198 11.8 -.- 2.4 -.- MESUDIYE-KARAPURCEK (SAKARYA)
05:46:12 36.9908 27.7082 6.8 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:12:17 40.1017 24.4692 53.3 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN
02:26:33 41.0033 42.3468 8.7 -.- 2.1 -.- BAGDASAN-(ARDAHAN)
02:24:16 37.3168 29.8407 8.8 -.- 2.2 -.- MANCA-KARAMANLI (BURDUR)
01:48:09 37.3308 29.8828 13.9 -.- 1.3 -.- MANCA-KARAMANLI (BURDUR)
01:11:57 38.4368 40.2405 9.5 -.- 1.5 -.- KUYULAR-HANI (DIYARBAKIR)
01:06:34 37.3425 29.7965 14.3 -.- 1.8 -.- ECE-TEFENNI (BURDUR)
00:03:22 37.3115 36.0047 17.7 -.- 3.7 3.7 HACIHALILOGLU-KADIRLI (OSMANIYE)
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