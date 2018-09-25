25 Eylül su kesintisi programı... Sular ne zaman gelecek?
İstanbul’dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ’den yapılan duyuruya göre, pek çok ve ilçede uzun saatler süren su kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıklamasına göre, Kuzey Marmara ve yeni havalimanı otoyollarının inşaatı kapsamında Terkos-İkitelli ana isale hattında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle üç gün su kesintisi yaşanacak.
İSKİ’nin suların kesileceği tarih için yaptığı açıklama şu şekilde; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecek. Peki,sular ne zaman gelecek?
İlçe: Bakırköy
Etkilenen Mahalleler: Kartaltepe Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 24.9.2018 - 20:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
Arıza Kesinti
İlçe: Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler: Altıntepsi Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 04:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
Arıza Kesinti
İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Gümüşsuyu Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 09:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
Arıza Kesinti
İlçe: Esenler
Etkilenen Mahalleler: Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 04:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
Arıza Kesinti
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler: Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Nişanca Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 04:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
Arıza Kesinti
İlçe: Güngören
Etkilenen Mahalleler: Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 04:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
Arıza Kesinti
İlçe: Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler: Orhangazi Mah,Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
Arıza Kesinti
İlçe: Silivri
Etkilenen Mahalleler: Yeni Mah,Mimar Sinan Silivri Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
Arıza Kesinti
İlçe: Çatalca
Etkilenen Mahalleler: Fatih Mah,Atatürk Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 24.9.2018 - 23:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
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