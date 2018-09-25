25 Eylül su kesintisi programı... Sular ne zaman gelecek?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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25.09.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

25 Eylül su kesintisi programı... Sular ne zaman gelecek?

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25 Eylül su kesintisi programı... Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ’den yapılan duyuruya göre, pek çok ve ilçede uzun saatler süren su kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıklamasına göre, Kuzey Marmara ve yeni havalimanı otoyollarının inşaatı kapsamında Terkos-İkitelli ana isale hattında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle üç gün su kesintisi yaşanacak.

İSKİ’nin suların kesileceği tarih için yaptığı açıklama şu şekilde; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecek. Peki,sular ne zaman gelecek?

İlçe: Bakırköy

Etkilenen Mahalleler: Kartaltepe Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 24.9.2018 - 20:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti

İlçe: Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler: Altıntepsi Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 04:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti

İlçe: Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Gümüşsuyu Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 09:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti

İlçe: Esenler

Etkilenen Mahalleler: Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 04:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler: Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Nişanca Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah

Açıklama    : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 04:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti

İlçe: Güngören

Etkilenen Mahalleler: Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 04:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti

İlçe: Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler: Orhangazi Mah,Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 09:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti

İlçe: Silivri

Etkilenen Mahalleler: Yeni Mah,Mimar Sinan Silivri Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 08:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti

İlçe: Çatalca

Etkilenen Mahalleler: Fatih Mah,Atatürk Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 24.9.2018 - 23:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

 

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