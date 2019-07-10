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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

240 no’lu odadan parmak izi çıktı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
240 no’lu odadan parmak izi çıktı

FETÖ darbe girişiminin koordinasyonunun yapıldığı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan 143. ‘Filonun eski üs komutanı Hakan Evrim’in dinlenme odası olarak kullanılan 240 No’lu odada bulunan belgelerle ilgili yapılan parmak izi incelemesine ilişkin rapor dava dosyasına girdi. Raporda, Evrim’in odasında bulunan bir A4 kâğıdında FETÖ’nün sivil imamı Kemal Batmaz ile Cumhurbaşkanı’na suikast suçundan yargılanan Osman Kılıç’ın parmak izi çıktı. Batmaz savunmalarında 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü’nde bulunmadığını ileri sürmüştü.

15 Temmuz darbe girişiminin koordinasyonun yapıldığı Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan 143’üncü Filo’da yapılan aramalarda birçok delil niteliği taşıyan evrak, kroki ve malzemeler ele geçirildi.

Özellikle eski üs komutanı Hakan Evrim’in dinlenme odası olarak kullanılan 240 No’lu odada yapılan aramalarda MİT binasının, Çankaya Başbakanlık yerleşkesinin, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatilini yaptığı Marmaris’te bulunan Grand Yazıcı Otel’in, Kuvvet komutanları konutlarının, yeni Başbakanlık tesisi karşısı konseyi konutlarını gösteren uydu görüntüleri, haritalar, el yazısı ile oluşturulmuş ve üzerinde harekât planlamalarının yapıldığı anlaşılan A4 kâğıtları bulundu.

240 no’lu odadan parmak izi çıktı

Kemal Batmaz

48 ADET DELİL POŞETİ

Odadaki 48 adet delil poşetine konularak adli emanete alınan belgelerde savcılığın talimatıyla parmak izi incelemesi yapıldı. İnceleme sonucu hazırlanan rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç imzasıyla 31 Mayıs tarihinde Akıncı Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan sanıkların yargılandığı dava dosyasına gönderildi. Mahkemeye gönderilen yazıda “Belgeler üzerinde şu ana kadar Kemal Batmaz, Fırat Alakuş, Bilal Akyüz isimli şahısların parmak izlerinin olduğu tespit edilmiştir” denildi.

240 no’lu odadan parmak izi çıktı

Hakan Evrim

Raporda parmak iziyle ilgili ayrıntılı bilgilere de yer verildi. Hakan Evrim’in odasında bulunan ve üzerinde çeşitli notlar bulunan bir A4 kâğıdında FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’ın ‘sol işaret parmağının’ izi tespit edildi. Aynı kâğıt üzerinde sanık Osman Kılıç’a ait iki parmak izi tespit edildi. Batmaz mahkemedeki savunmalarında 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü’nde hiç bulunmadığını ileri sürmüştü. Yurtta sulh konseyi üyesi olduğu belirtilen Osman Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin davada, Anayasa’yı ihlal suçundan 139’ar kez, Cumhurbaşkanı’na suikast suçundan da bir kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

240 no’lu odadan parmak izi çıktı

Fırat Alakuş

ALAKUŞ’UN DA İZİ BULUNDU

Çeşitli planlamaların olduğu ve elle oluşturulan Huber Köşkü isimli belgede yine yurtta sulh konseyi üyesi olan ve kamuoyunda Çatı davası olarak bilenen davada 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Bilal Akyüz ve Fırat Alakuş’un parmak izleri tespit edildi. Üzerinde ‘Genel Hrk’ ifadesinin bulunduğu ve 10 maddelik bir planlamayı gösteren evrakta Alakuş’un parmak izi tespit deldi. Alakuş, komutasındaki 33 kişilik özel kuvvet personeli 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargâhı’nı işgal ederek, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ikinci başkan Orgeneral Yaşar Güler’i derdest etme eylemlerini gerçekleştirmişti. 240 No’lu odada bulunan bir not defterinde sanıklar Fatih Yarımbaş, Fırat Alakuş, Harun Ongun, Muhsin Kutsi Barış, Şükrü Seymen, Bekir Küçük’e ait telefon numaralarının bulunduğu bir liste de ele geçirilmişti.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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