23 Nisan’da (yarın) eczaneler ve aile hekimliği (sağlık ocakları) açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de eczaneler ve aile hekimliğinin çalışma durumu oldu. Muayene olmak isteyen veya ilaç yazdıracak olan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Peki, 23 Nisan’da (yarın) eczaneler ve aile hekimliği (sağlık ocakları) açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları Türkiye’nin dört bir yanında devam ederken resmi kurumların durumu da gündeme geldi. Bu kurumlar arasında en çok merak edilenlerden biri de eczaneler ve aile hekimliği oldu. Peki, 23 Nisan’da (yarın) eczaneler ve aile hekimliği (sağlık ocakları) açık mı?
Resmi tatil ve cumartesi - pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arasında da düzenleyebilir.
ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.
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