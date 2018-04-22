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    23 Nisan'da kargolar açık olacak mı?

    Hürriyet Haber
    22.04.2018 - 19:41 | Son Güncelleme:

    23 Nisan'da kargolar açık olacak mı sorusu birçok vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Özel işlerini halletmek için kargoları kullanmak isteyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin çalışma takvimini araştırıyorlar. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık olacak mı?

    23 Nisan'da kargo göndermek isteyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin o gün çalışıp çalışmadığını sorgulamaya devam ediyorlar. Akrabalarına ve ya dostlarına eşyalarına iletmek isteyen vatandaşlar kargo yoluyla bu işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık olacak mı?

    23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

    Pazartesi günü tatil olacak ve açık olan resmi dairelerde kapalı durumda bulunacaktır. Yani PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri ( acil servisler her zaman açıktır.) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

    ARAS KARGO'NUN AÇIKLAMASI

    Değerli Müşterilerimiz, 23 Nisan Pazartesi günü, mesaimiz 08:30'da başlayıp 13:00'de sona erecektir.

    24 Nisan Salı günü 08:30 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.

    Etiketler: 23 nisan kargo , kargolar çalışıyor mu , SeoHaber , NoMobil , gündem
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