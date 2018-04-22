23 Nisan'da kargo göndermek isteyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin o gün çalışıp çalışmadığını sorgulamaya devam ediyorlar. Akrabalarına ve ya dostlarına eşyalarına iletmek isteyen vatandaşlar kargo yoluyla bu işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık olacak mı?

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Pazartesi günü tatil olacak ve açık olan resmi dairelerde kapalı durumda bulunacaktır. Yani PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri ( acil servisler her zaman açıktır.) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

ARAS KARGO'NUN AÇIKLAMASI

Değerli Müşterilerimiz, 23 Nisan Pazartesi günü, mesaimiz 08:30'da başlayıp 13:00'de sona erecektir.

24 Nisan Salı günü 08:30 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.