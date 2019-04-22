23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan şiirler
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Kendilerine armağan edilen bugünü doyasıya kutlayacak olan çocuklar, çeşitli etkinliklerde okumak için 23 Nisan şiirlerini araştırıyor. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan şiirlerden derlemeler
Yarın 23 Nisan 2019… Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu yılı kutlanacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacak. Yurdun çeşitli yerlerinde ve okullarda törenler yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sosyal medyada da mesajlar ve şiirlerle hatırlatacak. Bu nedenle günler öncesinden 23 Nisan şiirlerine yönelik araştırmalar başladı.
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI
Gelecek senin olsun küçüğüm.
Koş, gül, oyna.
Horoz şeker ye, kucaklaş arkadaşınla.
Doya doya.
Unutmadan dünün kahrını, zulmünü.
Al bir adım öte götür,
Yaşadığın bugünü.
karış karış,
adım adım elle tırnakla.
Bugünü yarına, yarını yıllara.
Dağıt mutluluğu çocukça.
Tüm dünyaya.
Sevmeyi öğret, koca ahmaklara.
silaha inat.
bu bir savaştır.
Böyle savaş yüce sanat.
Gelecek senin küçüğüm.
O gün şarkınız her dilden çalınsın.
İçinde acı, kin, kan ve zulüm olmasın.
Ayrılık üstüne şarkılar söyle.
İnsanlar birleşsin diye.
Olduğun yerde yaşat sevgiyi
sor yetmişiki dilden.
Niye şavaşır ahmaklar niye?
METİN ERK
ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ
Çocuk Bayramı'nda
Gelmiş katılmış aramıza,
Atatürk çocuk olmuş bakın:
Sallanıyor salıncakta!
Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramların en güzelini".
"Dilerim, yurdumun çocukları,
Tüm çocukları dünyanın
Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".
Aziz SİVASLIOĞLU
GELDİ 23 NİSAN
Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,
Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.
Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp ARKIN
23 NİSAN BİR ARMAĞAN
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Saip EGÜZ
23 NİSAN SEVİNDİRİR MİLLETİ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
ÇOCUKLARIN DİLEĞİ
Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne
Melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü
Bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Bulut olur,
Gökkuşağı olur
Deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken
23 Nisanlarda
Pırıl pırıl saydam kanatlı
Kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
23 Nisanlarda
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca
Bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk
M. Macit TAŞ
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