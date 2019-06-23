23 Haziran Çekmeköy seçim sonuçları! İstanbul seçimlerinde Çekmeköy’de kim önde?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan seçimlerinin ardından, Çekmeköy’de hangi partinin önde olduğu ve hangi adayın yüzde kaç oy aldığı merak konusu oldu. İşte, şu ana kadar açılan sandık sonuçlarına göre, Çekmeköy seçim sonuçları...
İstanbullu seçmenler bugün İBB başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Saat 17:00'da oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Gözler şimdi, hangi adayın yüzde kaç oy aldığında. İşte, gelen resmi bilgilere göre Çekmeköy’de önde olan aday ve aldığı oy oranı...
İstanbul seçmeni 5 yıl boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 23 Haziran'da sandığa gitti. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Çekmeköy oldu. Çekmeköy’de 20:59 itibariyle kadar yayınlanan verilere göre Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 48,60 Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 50,66 oy aldı.
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