22 Ocak son depremler listesi! Bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu sorusu, 22 Ocak Çarşamba gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 22 Ocak tarihli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.22 09:06:29 37.0350 28.5307 9.0 -.- 2.0 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2020.01.22 09:03:59 37.8853 29.3573 5.0 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2020.01.22 08:40:42 39.4338 28.1388 8.0 -.- 1.5 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.01.22 08:36:16 39.6858 30.8447 0.0 -.- 1.0 -.- KARATEPE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2020.01.22 08:05:47 40.6320 32.3090 21.4 -.- 1.4 -.- YAKABOY-GEREDE (BOLU) İlksel

2020.01.22 08:04:18 37.8237 29.2228 0.0 -.- 1.3 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel

2020.01.22 07:31:11 38.8790 27.6983 5.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 05:09:17 38.3467 39.0375 3.1 -.- 2.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.22 05:02:35 36.3795 29.6562 4.5 -.- 1.7 -.- AKORU-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.01.22 03:10:49 40.6280 32.3422 7.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-GEREDE (BOLU) İlksel

2020.01.22 02:51:16 36.4193 29.2950 5.0 -.- 1.2 -.- GOLBENT-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.01.22 02:39:57 37.3837 36.3113 13.3 -.- 1.7 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.01.22 01:23:58 40.6047 28.9520 17.5 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.01.22 01:00:45 38.7012 43.1412 5.0 -.- 2.9 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2020.01.22 00:46:40 39.0572 27.8128 1.0 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.22 00:46:40)