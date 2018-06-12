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    22 gündür aranıyordu! İpek'ten güzel haber

    İHA
    12.06.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Antalya’da 22 gün önce kardeşini okuldan almak üzere evden ayrılan 17 yaşındaki İpek D., babası tarafından bulundu. 

    Kepez ilçesi Dokuma bölgesindeki evinden 22 gün önce kardeşini okuldan almak üzere ayrılan İpek D., dün akşam saatlerinde babası Abdülkadir D. tarafından bulundu. Kızının mahalledeki bir gencin yanında kendi isteğiyle kaldığını öğrenen baba, şikayetçi olacağını söyledi.

    Kızını sağ salim bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Abdülkadir D., “Kızımı günler sonra başına bir şey gelmeden bulduğum için çok mutluyum. Başına her şey gelebilirdi. Çok rahatladım” dedi. Kızının mahalledeki gençlerin yanında kaldığını iddia eden Abdülkadir D., en kısa sürede şahıslardan şikayetçi olacağını belirtti.

    Etiketler: ANTALYA , Kayıp , son dakika , haberler
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