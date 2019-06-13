214 bin 783 tahdit kalktı
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 2018 Temmuz ayında pasaport yenileme talebinin terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle geri çevrildiğini açıklamasından sonra pasaport tahditleri tekrar gündeme geldi. Emniyet verilerine göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 214 bin 783 kişinin pasaportuna idari kararla konulan tahdit uygulamasına son verildi.
Darbe girişiminin ardından FETÖ üyeleri veya örgüt bağlantısı bulunan kişilerin yurtdışına çıkışlarının önlenmesi için OHAL kapsamında tedbiren 280 bine yakın kişinin yeşil, hizmet, diplomatik ve hususi pasaportları iptal edildi. Yargılanan veya haklarında soruşturma başlatılan kişilerin yanı sıra eşleri ve çocuklarının pasaportları da iptal edilerek yurtdışına çıkışlarının engellenmesi için tahdit uygulandı. Yaklaşık 2 yıl süren inceleme ve araştırma sonunda 214 bin 783 kişinin pasaportundaki tahdit kaldırıldı.
PASAPORTLARI VERİLİYOR
Pasaportları iptal edilen ancak haklarında herhangi idari veya adli soruşturması bulunmayan kişiler bulundukları il veya ilçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne başvurarak pasaport alabilecek. Pasaport süresi olanlar ise söz konusu pasaportlarını kullanabilecekler.
BÖYLE BİR KAYIT YOK
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin dün şunları söyledi: “Bir yıl önce 6 Temmuz 2018’de müracaat etmiş, 12 Temmuz 2018’de de pasaportunu almış. Ne nüfus idaresinde ne de emniyette böyle bir kaydımız söz konusu. Bir terör işi olabilmesi için kişinin dosyası, mahkemesi olması lazım. Belki Sivas olaylarıyla ilgili geçmişte bir iş olmuşsa... Onun da pasaportla bir alakası yok.”
İSPATA AÇIĞIM
Soylu’ya tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise “Ben ‘Pasaportum yok’ demedim ki. Pasaport yenilemeye gittiğimde bana, ‘Yenileyemeyiz, çünkü isminizin karşısında terör yazıyor’ denildi. Ben yalan söylemem. Her zaman ispata da açığım” dedi.
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