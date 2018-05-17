Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... 22 ilde operasyon başladı... Listede tuğgeneral de var

    Son dakika... 22 ilde operasyon başladı... Listede tuğgeneral de var

    Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
    17.05.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ operasyonu talimatı vermişti. Az önce de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askeri personele yönelik operasyon başlatıldı. FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen 101 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü bu sabah saatlerinden itibaren gözaltı işlemlerine başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirme şöyle :

    "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HAVA Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 78' i  hakkında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan, 23'ü hakkında 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 1 TUĞGENERAL,5 ALBAY, 2 YARBAY, 4 BİNBAŞI, 25 YÜZBAŞI, 54 ÜSTEĞMEN  olmak üzere TOPLAM 101 şüpheli hakkında 17.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 21 ilde devam etmektedir. "

    37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ankara merkezli başlatılan operasyonlar 22 ilde devam ederken, Ankara'da şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 37'sinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında bir tuğgeneral, 5 albay, 2 yarbay, 4 binbaşı, 25 yüzbaşı ve 54 üsteğmen olduğu bildirildi. Tuğgeneralin, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık olduğu belirtildi.

    22 ilde operasyon başladı
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , haber , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri