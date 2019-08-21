21 Ağustos Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 21 Ağustos Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 21 Ağustos Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 21 Ağustos tarihli son depremler listesi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:06:44 37.8380 29.6985 5.7 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI)
05:52:33 39.9208 33.0790 5.3 -.- 2.3 -.- ELMADAG (ANKARA)
03:45:36 38.0737 34.7692 5.0 -.- 1.7 -.- OVACIK-(NIGDE)
03:21:19 37.9187 29.1375 5.6 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(DENIZLI)
03:09:48 37.8342 29.6867 5.0 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
02:38:09 38.5267 26.8228 11.8 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
02:36:07 40.7668 27.4035 12.7 -.- 3.1 3.0 UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)
02:06:15 40.1092 32.6935 5.0 -.- 2.7 -.- GUVENC-KAZAN (ANKARA)
01:30:07 37.8033 29.6977 5.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI)
01:15:34 39.0488 27.6842 6.2 -.- 2.3 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
00:41:28 38.8705 27.8787 9.8 -.- 1.6 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
00:29:59 38.8947 27.8690 6.9 -.- 2.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
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