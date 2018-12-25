2048 kitabının yazarı kimdir?
2048 kitabı bir bilgi yarışmasıyla gündeme geldi. 2048 kitabında Beste ile Erol’ un aşkı var, macera var, uzay var; bu romanda içinde olacağın interaktif bir son var. Peki, 2048 kitabının yazarı kimdir?
2048 kitabının yazarı Emre Sayer'dir. Emre Sayer, 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılından beri özel sektörde ortağı olduğu firmada çalışmaktadır. 2048 kitabı, evli ve iki çocuk babası olan yazarın ilk roman denemesidir.
2048 KİTABI HAKKINDA
Yapay zeka, biyoteknoloji, dijitalleşme ve veri devrimi; toplumları, kültürleri, insanları; kısacası hayatın her alanını dönüşü olmayan bir şekilde değiştirmeye başladı bile.
Yaşanacak değişimlere en hızlı adapte olanlar başarılı olabilir, en akıllı ya da en güçlü olanlar değil.
Bu romanda,
Geleceğin aşkı var,
Geleceğin iş hayatı var,
Geleceğin toplum yapısı, kültürü var.
Geleceğin insanı var!
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