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Gündem
23.12.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

2020 MTV hesaplama ekranı! Yaş aralıklarına göre MTV oranları ne kadar oldu?

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2020 MTV hesaplama ekranı! Yaş aralıklarına göre MTV oranları ne kadar oldu?

MTV hesaplama ekranı 2020 yılının oranları ile yeniden güncellenecek. Araç sahiplerinin merakla beklediği 2020 MTV oranları, hesaplama işlemleri ile gündemde yer alacak. Peki, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motorlarda MTV oranları ne kadar olacak? İşte, 2020 yılının MTV oranları hakkında merakla araştırılan detaylar ve sorgulama ekranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2020 yılı için yeni oranlar ile güncellendi. 2020 yılının MTV tablosu, yeniden değerleme oranlarının açıklanması ile birlikte kamuoyuna sunuldu. 2020 yılı için belirli yaş aralıklarına göre değişkenlik gösterecek olan MTV hesaplama tablosu, araçların motor hacmine göre değişiklik gösterecek. Peki, 2020 yılı için 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 motorlu araçların MTV oranları ne kadar oldu? İşte, 2020 MTV hesaplama tablosu

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2020 MTV oranları, araç sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 MTV tablosu, yaş aralıkları ve motor büyüklüklüklerine göre değişkenlik gösterecek. Peki, MTV hesaplama tablosu yaş aralıklarına göre nasıl hesaplanabilecek? İşte, 2020 MTV sorgulama ekranı 

İşte otomobillerde MTV tutarları
(01/01/2018 öncesi tescil)

1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 964.32 lira


1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1678.88 lira


1-3 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 lira

2020 MTV’si: 2946.64 lira


1-3 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 lira

2020 MTV’si: 4670.4 lira

2020 MTV hesaplama ekranı Yaş aralıklarına göre MTV oranları ne kadar oldu


4-6 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 lira

2020 MTV’si: 672 lira


4-6 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 lira

2020 MTV’si: 1258.88 lira


4-6 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 lira

2020 MTV’si: 2316.16 lira


4-6 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 lira

2020 MTV’si: 3596.32 lira

2020 MTV hesaplama ekranı Yaş aralıklarına göre MTV oranları ne kadar oldu


7-11 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 lira

2020 MTV’si: 376.32 lira


7-11 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 lira

2020 MTV’si: 730.24 lira


7-11 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1364.16 lira


7-11 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 1888 lira

2020 MTV’si: 2114.56 lira

(01/01/2018 sonrası tescil)

2020 MTV hesaplama ekranı Yaş aralıklarına göre MTV oranları ne kadar oldu




1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 964.32 lira


1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 946 lira

2020 MTV’si: 1059.52 lira


1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1033 lira

2020 MTV’si: 1156.96 lira


1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1678.88 lira


1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 1846.88 lira

1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1799 lira

2020 MTV’si: 2014.88 lira


1-3 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 2911 lira

2020 MTV’si: 3260.32 lira


1-3 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 3176 lira

2020 MTV’si: 3557.12 lira


1-3 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5136.32lira


1-3 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 5603.36 lira

2020 MTV hesaplama ekranı Yaş aralıklarına göre MTV oranları ne kadar oldu

MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTV sorgulama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. MTV sorgulama ekranı, yakın zamanda güncellenecek. MTV sorgula ekranındaki veriler 2020 yılına göre güncellendiğinde detayları aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

MTV SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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