2020 MTV hesaplama ekranı! Yaş aralıklarına göre MTV oranları ne kadar oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2020 yılı için yeni oranlar ile güncellendi. 2020 yılının MTV tablosu, yeniden değerleme oranlarının açıklanması ile birlikte kamuoyuna sunuldu. 2020 yılı için belirli yaş aralıklarına göre değişkenlik gösterecek olan MTV hesaplama tablosu, araçların motor hacmine göre değişiklik gösterecek. Peki, 2020 yılı için 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 motorlu araçların MTV oranları ne kadar oldu? İşte, 2020 MTV hesaplama tablosu

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2020 MTV oranları, araç sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 MTV tablosu, yaş aralıkları ve motor büyüklüklüklerine göre değişkenlik gösterecek. Peki, MTV hesaplama tablosu yaş aralıklarına göre nasıl hesaplanabilecek? İşte, 2020 MTV sorgulama ekranı

İşte otomobillerde MTV tutarları

(01/01/2018 öncesi tescil)



1-3 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



2019 MTV’si: 861 lira



2020 MTV’si: 964.32 lira



1-3 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



2019 MTV’si: 1499 lira



2020 MTV’si: 1678.88 lira



1-3 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



2019 MTV’si: 2647 lira



2020 MTV’si: 2946.64 lira



1-3 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



2019 MTV’si: 4170 lira



2020 MTV’si: 4670.4 lira



4-6 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



2019 MTV’si: 600 lira



2020 MTV’si: 672 lira



4-6 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



2019 MTV’si: 1124 lira



2020 MTV’si: 1258.88 lira



4-6 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



2019 MTV’si: 2068 lira



2020 MTV’si: 2316.16 lira



4-6 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



2019 MTV’si: 3211 lira



2020 MTV’si: 3596.32 lira



7-11 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



2019 MTV’si: 336 lira



2020 MTV’si: 376.32 lira



7-11 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



2019 MTV’si: 652 lira



2020 MTV’si: 730.24 lira



7-11 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



2019 MTV’si: 1218 lira



2020 MTV’si: 1364.16 lira



7-11 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



2019 MTV’si: 1888 lira



2020 MTV’si: 2114.56 lira

(01/01/2018 sonrası tescil)









1-3 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 liraya kadar



2019 MTV’si: 861 lira



2020 MTV’si: 964.32 lira





1-3 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası



2019 MTV’si: 946 lira



2020 MTV’si: 1059.52 lira



1-3 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü



2019 MTV’si: 1033 lira



2020 MTV’si: 1156.96 lira





1-3 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 liraya kadar



2019 MTV’si: 1499 lira



2020 MTV’si: 1678.88 lira





1-3 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası



2019 MTV’si: 1649 lira



2020 MTV’si: 1846.88 lira

1-3 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü



2019 MTV’si: 1799 lira



2020 MTV’si: 2014.88 lira



1-3 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



Matrahı 115 bin 900 lira



2019 MTV’si: 2911 lira



2020 MTV’si: 3260.32 lira



1-3 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü



2019 MTV’si: 3176 lira



2020 MTV’si: 3557.12 lira



1-3 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



Matrahı 115 bin 900 lira



2019 MTV’si: 4586 lira



2020 MTV’si: 5136.32lira



1-3 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü



2019 MTV’si: 5003 lira



2020 MTV’si: 5603.36 lira

MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTV sorgulama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. MTV sorgulama ekranı, yakın zamanda güncellenecek. MTV sorgula ekranındaki veriler 2020 yılına göre güncellendiğinde detayları aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

MTV SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ