2020 Güneş tutulması ne zaman? 2020 Gök Olayları Yıllığı

“2020 Gök Olayları Yıllığı” ile bu yılki Güneş ve Ay tutulmalarının tarihi paylaşıldı. Peki, 2020'nin ilk Güneş tutulması ne zaman?

10-11 Ocak 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden tamamı gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye Saati ile 20.05 – 00.15 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya’nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.10’da gerçekleşecek.



05-06 Haziran 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden gözlenebilecek 2020 yılının ikinci Ay tutulması ise Türkiye Saati ile 20.43 – 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Pasifik Okyanusu’nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.25’te gerçekleşecek.



21 Haziran 2020 Parçalı Güneş Tutulması: Genel Zaman ile 03.46 – 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. Bazı illere göre tutulmanın zamanları (Türkiye Saati) aşağıdaki tablodan görülebilir. Ülkemiz bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş’in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.



05 Temmuz 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 03.04 – 05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Afrika’nın büyük bölümü, Avrupa’nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu’ndan gözlenebilecek.



30 Kasım 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 07.30 – 11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.



14 Aralık 2020 Tam Güneş Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 13.34 – 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek ve Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan görülebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika (Arjantin) olacak.