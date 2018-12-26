2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı birçok vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Peki, 2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının, 2019 yılında ne zaman yapılacağı merak edilmeye devam ediyor. Peki, 2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
TARİH BELLİ OLDU MU?
Altıncısı düzenlenecek olan YÖKDİL sınavı için henüz net bir tarih yok. Ancak diğer sınavlar göz önüne alındığında sınavın 2019 yılının şubat ya da mart ayında yapılabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.
YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.
Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.
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