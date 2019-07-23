2019 sağlık lisans tamamlama başvurusu nasıl yapılır?
YÖK, sağlık ve ilahiyat alanlarında önlisans programlarından mezunların, lisans tamamlama başvuru ve tercihlerini almaya devam ediyor. Yerleştirme işlemleri, adayların mezuniyet not ortalamalarının iki katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak. Peki, 2019 sağlık lisans tamamlama başvurusu nasıl yapılır?
Sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.
2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 17/07/2019 (Saat:15:30) – 24/07/2019 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.
Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.
2019 Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri Detay
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