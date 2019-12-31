2019 öğretmenlik alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta 'mebbis.meb.gov.tr' veya 'personel.meb.gov.tr' sitelerindeki, elektronik ön başvuru formu aracılığıyla yaptı. Şimdi ise atama takviminde ayrıntıları belli olan sonuç tarihi bekleniyor. İşte, 2019 öğretmenlik alan değişikliği sonuçları hakkında ayrıntılar....

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruda, sonuçlara ilişkin tarih bilgisi paylaşılmıştı. Buna göre;

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" sitesinden ilan edilecek. Atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında, alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.