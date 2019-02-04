2019 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? Ödeme tarihi belli oldu mu?
'Mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?' sorusu, geçimini tarımla uğraşarak sağlayan çok sayıda vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda da yapılan ödemelerinin 2019 yılında yapılacağı tarih araştırılıyor. Peki, 2019 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemelerine bu yıl da devam edecek. Çiftçilere, yıl içerisinde işledikleri ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği yapılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler için geçerli olacak olan mazot ve gübre desteği, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne (BÜGEM) gönderim işleminin ardından çiftçilere ödenecek. Bu tarihin şubat ayı içinde başlaması bekleniyor. Konuya dair gelişmeler oldukça aktaracağız.
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