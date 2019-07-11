2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
Kurban Bayramı tarihi için araştırmalar haftalar öncesinden başladı. Bayram planlarını tarihlere göre şekillendirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Merak edilen bir diğer detay ise tatilin kaç gün devam edeceği. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?
Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar 2019 Kurban Bayramı heyecanı yaşıyor. Tatil planlarını bayrama saklayan vatandaşlar, sık sık “Kurban Bayramı ne zaman başlıyor”, Kurban Bayramı tatil süresi ne kadar?” sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Dini Günler Listesi ile tarih bilgisini vermişti. Peki, tatil takvimi belli oldu mu?
2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Arefe: 10 Ağustos 2019 Cumartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz yıl arife tam gün idari izin olarak ilan edilmiş hafta sonu tatilleri de eklenince Kurban Bayramı’nda 9 gün idari izin yapılmıştı. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma’nın idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı 2019 tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.
2019 ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI
Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kurban bağışlarını Kızılay'a yapmak isteyenlerin 2019 yılında ödeyeceği ücretin yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olduğunu kaydetti.
Bir gazetecinin sorduğu 'Neden yurtdışında kurban kesim bedeli daha düşük?' sorusunu ise Kınık, "Yurtdışında dünyanın çok farklı yerlerinde kesim yapıyoruz. Moğolistan'dan Sahra altı Afrika'ya kadar. Bu ülkelerin ortalama fiyatları, bizim yurtiçindeki hayvan fiyatlarımızdan daha ucuz. Operasyon maliyetlerimiz, kurban tedarik fiyatlarımız bunların tamamı toplanıyor ve hisse sayısına bölünerek ortalama bir maliyet çıkıyor. Bu maliyet yurtiçindeki maliyetten daha düşük olduğu için biz de vatandaşlarımıza bu maliyeti doğrudan yansıttığımız için daha düşük fiyat" şeklinde yanıtladı.
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