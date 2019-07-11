2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
GeriGündem 2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
11.07.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı tarihi için araştırmalar haftalar öncesinden başladı. Bayram planlarını tarihlere göre şekillendirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Merak edilen bir diğer detay ise tatilin kaç gün devam edeceği. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?

Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar 2019 Kurban Bayramı heyecanı yaşıyor. Tatil planlarını bayrama saklayan vatandaşlar, sık sık “Kurban Bayramı ne zaman başlıyor”, Kurban Bayramı tatil süresi ne kadar?” sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Dini Günler Listesi ile tarih bilgisini vermişti. Peki, tatil takvimi belli oldu mu?

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arefe: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz yıl arife tam gün idari izin olarak ilan edilmiş hafta sonu tatilleri de eklenince Kurban Bayramı’nda 9 gün idari izin yapılmıştı. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma’nın idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı 2019 tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.

2019 ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI

Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kurban bağışlarını Kızılay'a yapmak isteyenlerin 2019 yılında ödeyeceği ücretin yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin sorduğu 'Neden yurtdışında kurban kesim bedeli daha düşük?' sorusunu ise Kınık, "Yurtdışında dünyanın çok farklı yerlerinde kesim yapıyoruz. Moğolistan'dan Sahra altı Afrika'ya kadar. Bu ülkelerin ortalama fiyatları, bizim yurtiçindeki hayvan fiyatlarımızdan daha ucuz. Operasyon maliyetlerimiz, kurban tedarik fiyatlarımız bunların tamamı toplanıyor ve hisse sayısına bölünerek ortalama bir maliyet çıkıyor. Bu maliyet yurtiçindeki maliyetten daha düşük olduğu için biz de vatandaşlarımıza bu maliyeti doğrudan yansıttığımız için daha düşük fiyat" şeklinde yanıtladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Türkiye'nin Maldivleri'ne beton komşu! Geçmiş olsun Salda
Muğla'daki orman yangınıyla ilgili son dakika açıklaması... Yangın kontrol altına alındı
Üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü... Kuzey Ege'yi fırtına vurdu
Sıcaklık 8 derece birden düşecek! 90 km fırtına...