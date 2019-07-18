2019 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün?

Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı’nın bu yılki tarihi haftalar öncesinden gündeme geldi. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin kafasında aynı soru var: Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 dini günler takvimi içerisinde Kurban Bayramı’nın tarihini paylaşmıştı. Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram 12,13 ve 14 Ağustos tarihlerinde de devam edecek. 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü Arefe Günü idrak edilecek.

9 günlük bayram tatili talebi



Kurban bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması isteniyor. Turizmciler Kurban bayramı sonuna denk gelen 15 ve 16 ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını öneriyor. 15-16 Ağustos Perşembe gününün resmi ya da idari tatil olması halinde ise çalışanlar 9 gün izin yapabilecek.



Konuyla ilgili gelişmelerin ağustos ayının ilk günlerinde gelmesi bekleniyor.

Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?



Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu. Kurban Bayramı'nın simgesinin koç olduğunu anımsatan Çelik, geleneksel damak tadı ve fiyat olarak ekonomik olması nedeniyle her yıl bayramda çoğunlukla küçükbaş hayvanın tercih edildiğini söyledi.



Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttığını belirten Çeliki"Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir." dedi.



Çelik, kurban kesecek vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin faydalı olacağını vurgulayarak, Türkiye'de büyükbaş kurbanlığın 3 katı küçükbaş hayvan kesildiğini, bu sene de vatandaşların kurbanlık için koyun ve keçiyi tercih etmelerini beklediklerini ifade etti.



"Küçükbaş kurbanlık sıkıntısı yok"



Kurban Bayramı için piyasaya sürülen küçükbaş hayvan sayısının önceki seneler de olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla yeterli olduğuna işaret eden Çelik, "Kurbanlık hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı yok. Her yıl yaklaşık 2,5-3 milyon baş kesimi yapılan küçükbaş kurbanlık mevcudumuz bu yıl 4 milyon baş civarında. Onun için kurban kesecek vatandaşlarımız rahat olsunlar." diye konuştu.



Kurbanlık maliyetlerine ve fiyatlarına da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:



"Yem maliyetleri bir yılda yaklaşık yüzde 45 yükseldi. Bunların da etkisiyle küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir."



Kurbanlık satışı yapanlardan birçoğunun evlerini bırakarak başka şehirlere gittiklerine dikkati çeken Çelik, bu kişilerin sosyal ihtiyaçları için belediyelerin yardım etmesi, kurban satış yerlerinin de şartlara uygun olması gerektiğini sözlerine ekledi.