2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru ve sınav tarihleri
2019 KPSS lisans sınav başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, kamu ve kuruluşlarında çalışmak isteyen milyonlarca vatandaşın sorguladığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 yılı sınav takvimiyle birlikte bu yıl 5 oturumda gerçekleşecek olan KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?
Memur olabilme hayaliyle girecekleri 2019 yılı KPSS sınavının tarihini merak eden vatandaşlar, araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. KPSS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerle belli oldu. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri.
2019 KPSS TAKVİMİ
2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.
2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.
Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
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