2019 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte bursluluk sınavı tarihleri
2019 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bursluluk sınavı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı fakat MEB tarafından yayımlanan 2019 yılı iş takvimiyle beraber sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2019 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte bursluluk sınavı tarihleri.
MEB tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) için araştırmalar sürmeye devam ediyor. Eski adıyla PYBS sınavı olan bursluluk sınavı için bu yıl ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Peki, 2019 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte bursluluk sınavı tarihleri.
MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti.
Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.
Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.
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