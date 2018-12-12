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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.12.2018 - 00:01, Son Güncelleme:

2019 hac ön kayıtları için son gün ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

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2019 hac ön kayıtları için son gün ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2019 hac ön kayıtları için son gün ne zaman sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği müracaatlar geçtiğimiz günlerde başladı. Hac ön kayıtlarını tamamlayan vatandaşlar, kuraların çekileceği tarihi merak ediyor. Öte yandan Hac Umre Seyahat Acentleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin'den hacı adaylarına uyarılar geldi. Peki, 2019 hac ön kayıtları için son gün ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2019 yılı Hac ibadeti için ön kayıtlar başladı. Hac Umre Seyahat Acentleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin, hacı adaylarına uyarılarda bulundu. Hac ön kayıt başvurularında telefon numaralarının güncel olması gerektiğini söyleyen Şahin, “Hacı adaylarının tüm ücret ödemelerini Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hesaplarına yapılması gerekmektedir” dedi. 

Hac ön kayıtları ve kura çekimi

Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2019 Hac müracaatları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde 2019 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi. Buna göre, ilk hac kayıtları 8 ve 14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Hac kuraları 28 Aralık 2018 Cuma günü çekilecek. Hacca gitmek isteyenler belirtilen tarihlerde 20 Türk Lirası kayıt ücretini yatırdıktan sonra, elektronik ortamdan kayıt yaptıracak. Hacı adaylarının kuraya birlikte katılmak istediği kişi veya kişiler varsa mutlaka bunları da belirtmeleri gerekiyor. Tercihler, bağlayıcı olacağından daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecek.

“Hac ön kayıt başvurularında telefon numaralarının güncel olması gereklidir”

Hacı adaylarına uyarılarda bulunan Haç Umre Seyahat Acentleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin, “Hacca gitmek isteyen bütün hacı adaylarının mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığına kayıt yaptırmaları lazım. Kayıt yaptıran hacı adayları kuraya katılacaktır. Kurada hak kazananlar hacca gidecektir. 8-14 Aralık tarihleri arasında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaktadır. Diyanet işleri başkanı bu takvimi ilan etti. Cumartesi günü başlayan bu süreç bugün de ilk defa kayıt yaptıracak olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anlaşmalı olduğu bankaların herhangi birinden 20 Türk Lirası ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra internet üzerinden ön kayıtlarını yapabilirler. Bunu yapma imkanı olmayan hacı adayları da en yakın il veya ilçe müftülüğüne giderek ön kayıtlarını yaptırabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus cep telefon numaralarının doğru ve güncel olması. Çünkü kayıt işlemleri bundan sonra hep cep telefonlarına gelen şifreler üzerinden yapılacak. Daha önce kayıt yaptıran hacı adaylarının eğer iletişim bilgileri güncel ve doğruysa herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok” diye konuştu.

“Hangi konaklama türüyle hacca gideceğinizi tercih edin”

Kayıt sırasında konaklama türünün özellikle belirtilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Kayıt sırasında iki soru sorulacak. Bu sorulardan birincisi hangi konaklama türüyle hacca gitmeyi tercih ediyorsunuz şeklinde. Bu çok önemli. Bunu seçerken bütçemize, gitmek istediğimiz süreye çok dikkat etmemiz lazım. İki program vardır. Birincisi oda tercihlidir. Süresi 40 gün civarındadır. En ekonomik programlardır bunlar. İki kişilik, üç kişilik odalarda veya dört kişilik odalarda kalınacak şekildedirler. Fiyatları da buna göre değişmektedir. En ucuz programlar bunlardır. 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklama yapılmaktadır. Burada dikkat edilecek bir husus var. Önceki yıllarda ön kayıt yaptırıp hacca gitmek isteyen hacı adaylarımıza bir form doldurtuluyordu. O formda 24 bin Suudi Arabistan Riyali’nden başlayan fiyatlar diye bir ifade vardı. Hacı adayları genellikle sanki 24 bin Suudi Arabistan Riyali diye gidip başvuru yapıyorlardı, oysa kuradan çıktıktan sonra bunun çok az bir kontenjana karşılık geldiğini, asıl fiyatların 40 bin riyal civarında olduğunu öğrendikleri zaman bir tepki gösteriyorlardı. Oraya dikkat etsinler. Yani bu konaklama türünce gidecek hacı adaylarımızın en azından 40 bin riyali gözden çıkartacaklarını, daha farklı hizmetler alacaklar için bu fiyatın da 75 bin riyale kadar gidebileceğini hatırlatmak istiyorum. Kim hangi konaklama türünden hangisi ile gitmek istiyorsa mutlaka ona göre tercihlerini yapsınlar. Ona göre bilgilerini güncellesinler” şeklinde konuştu.

“Hacı adaylarının bütün ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı’na yatırması gerekmektedir”

28 Aralıkta kuraların çekilip 2 Ocakta da kesin kayıtların başlayacağını söyleyerek konuşmasını sürdüren Şahin, “Burada dikkat edilmesi gereken husus ister seyahat acenteleriyle isterlerse diyanet ile gitmek istesin hacımız, mutlaka bütün ücretlerini Diyanet İşleri Başkanlığının hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Eğer başka bir hesap numarasına yatırırlarsa veya elden birilerine verirlerse hac haklarını kaybedecekleri çok net. Dolayısıyla artık geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına bizim de desteklediğimiz bu uygulaması var Diyanet İşleri Başkanlığı’nın. Bundan sonra hacı adayları hiç kimseye, hatta acente sahibi olarak bizlere bile elden, nakit olarak para teslim etmesinler. Seyahat acenteleri ile gitmek isteyen hacı adaylarımız da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yazan yetkili seyahat acenteleri ile gitsinler” dedi.

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