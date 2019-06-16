2019 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) için sayılı gün kalması nedeniyle sınav giriş belgesine yönelik beklentiler arttı. DGS hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da DGS yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2019 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı?
ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yıl içerisinde yaptığı pek çok sınavdan biri olan DGS'nin 2019 tarihi yaklaşıyor. DGS'ye az bir süre kala adaylar, DGS sınav giriş yerleri için arayışa geçti. Peki DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacaktır.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
ÖSYM, DGS sınav giriş belgesi için net bir tarih vermedi. Geçen sene 21 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri, 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl baz alındığında DGS giriş belgesinin sınav tarihinden 10 gün önce 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
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