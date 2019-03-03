2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Açıklama geldi
Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda 8 bin bekçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuş, adaylar başvuru sürecini beklemeye başlamıştı. ‘Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?’ sorularına yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. İşte, 8 bin bekçi alımıyla ilgili son gelişmeler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asayiș Șube Müdürleri toplantısında 8 bin bekçi alımıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı. İlanın yayınlanması ardından bekçi alımı başvuruları da başlayacak.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek.
BAKAN SOYLU’NUN AÇIKLAMASI
Devletin güvenlik unsurunu görünür kılmak, bu sayede suçluya alan bırakmamak istediklerini vurgulayan Soylu, bekçi alımıyla ilgili şunları söyledi:
"Bekçimiz bizim gecedeki gözümüz. Milletimizin huzurunun teminatıdır. Buradan taviz vermemiz eski günlere dönmemiz mümkün değil. Suçluya alan bırakmamak istedik. Cumhurbaşkanımız 'Yastığa başımı koyduğumda bekçi düdüğü duymak istiyorum' diyerek talimatı verdi. 2016 yılından itibaren 9 bin 944 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görevinin başındadır.
Yine Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve soruşturma süreci devam etmektedir. Neredeyse rakam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız Allah nasip ederse Türkiye genelinde görevlerine başlayacaktır. Bununla da yetinmiyoruz. İnşallah Mart başında 8 bin bekçi alımı için de bekçi alımında yeniden ilana çıkıyoruz. Netice aldık mı evet, iyi netice aldık."
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