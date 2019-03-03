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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.03.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Açıklama geldi

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2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda 8 bin bekçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuş, adaylar başvuru sürecini beklemeye başlamıştı. ‘Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?’ sorularına yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. İşte, 8 bin bekçi alımıyla ilgili son gelişmeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asayiș Șube Müdürleri toplantısında 8 bin bekçi alımıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı. İlanın yayınlanması ardından bekçi alımı başvuruları da başlayacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek.

BAKAN SOYLU’NUN AÇIKLAMASI

Devletin güvenlik unsurunu görünür kılmak, bu sayede suçluya alan bırakmamak istediklerini vurgulayan Soylu, bekçi alımıyla ilgili şunları söyledi:

"Bekçimiz bizim gecedeki gözümüz. Milletimizin huzurunun teminatıdır. Buradan taviz vermemiz eski günlere dönmemiz mümkün değil. Suçluya alan bırakmamak istedik. Cumhurbaşkanımız 'Yastığa başımı koyduğumda bekçi düdüğü duymak istiyorum' diyerek talimatı verdi. 2016 yılından itibaren 9 bin 944 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görevinin başındadır.
Yine Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve soruşturma süreci devam etmektedir. Neredeyse rakam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız Allah nasip ederse Türkiye genelinde görevlerine başlayacaktır. Bununla da yetinmiyoruz. İnşallah Mart başında 8 bin bekçi alımı için de bekçi alımında yeniden ilana çıkıyoruz. Netice aldık mı evet, iyi netice aldık."

 

 

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