2019 ALES sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
ALES(/1 için sayılı gün kalması nedeniyle sınav giriş belgesi araştırmaları başladı. Adaylar, 5 Mayıs günü saati 10.15 olarak belirlenen ALES'in giriş belgelerini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Peki, 2019 ALES sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
2019 ÖSYM sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sınav yerleri bilgisini merak ediyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek.
ALES 2 VE 3 NE ZAMAN YAPILACAK?
22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de açıklanacak. Başvuruları ise 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 sınavı : 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Başvurular ise 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak. Sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
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