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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

2019 ALES sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

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2019 ALES sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

ALES(/1 için sayılı gün kalması nedeniyle sınav giriş belgesi araştırmaları başladı. Adaylar, 5 Mayıs günü saati 10.15 olarak belirlenen ALES'in giriş belgelerini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Peki, 2019 ALES sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

2019 ÖSYM sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sınav yerleri bilgisini merak ediyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek.

ALES 2 VE 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de açıklanacak. Başvuruları ise 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 sınavı : 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Başvurular ise 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak. Sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

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