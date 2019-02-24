2019 ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES sınav ve başvuru tarihleri
2019 ALES başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, üniversite mezunu birçok kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Akademik kariyerlerinde yükselmek isteyen vatandaşlar, ÖSYM tarafından yayımlanan ALES sınav ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2019 ALES başvuruları ne zaman başlayacak?
2019 ALES sınavı için geri sayım başladı. Yüksek lisans eğitimi alıp, akademik kariyerlerinde yükselmek isteyen birçok kişi ALES sınav ve başvuru tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 2019 ALES başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ALES sınav ve başvuru tarihleri.
TARİH BELLİ OLDU
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.
Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
ALES PUANI NERELERDE GEÇERLİ?
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.
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