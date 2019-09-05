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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

2019/2. Dönem bekçilik sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı

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2019/2. Dönem bekçilik sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıkladı. Adaylar, 24 Ağustos 2019 tarihinde yapılan sınav sonuçlarına internet üzerinden erişebilecekler. Sınavdan başarı ile geçen adaylar, bir sonraki süreç olan fiziki mülakata dahil olacak. Peki, sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, bekçilik yazılı sınavı sonuç sorgulama ekranı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında düzenlenen bekçilik yazılı sınav sonuçları 5 Eylül tarihinde erişime açıldı. Adaylar yazılı sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr ve/veya odsgm.meb.gov.tr ile www.pa.edu.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir. İşte, 2019/2. Dönem bekçilik sınav sonuçlarına yönelik detaylı bilgiler.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı;

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacaktır.

MEB ÜZERİNDEN SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASI

FİZİKİ MÜLAKAT NASIL YAPILACAK?

Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, bu kez fiziki yeterlilik sürecine dahil olacak. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek şu şekilde yapacak;

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.

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